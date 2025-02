Amica.it - Edoardo Bennato si racconta in Sono solo canzonette, il documentario che andrà onda il 19 febbraio su Rai1, in prima serata.

Leggi su Amica.it

Stasera in tv si celebra la carriera di. Mercoledì 19, su Rai 1 in, c’è unda non perdere sul pirata del rock, che prende in prestito il titolo da uno dei suoi intramontabili successi:. Stadio San Siro, 19 luglio 1980. Non era mai successonella storia della musica che un artista si esibisse in 15 stadi di seguito nel giro di un mese. Gianni Minà inseguelungo il tragitto verso il palco di San Siro nella data conclusiva del tour.«Hai paura?», domanda il giornalista. «Ho paura che non si divertano e che io non mi diverta», risponde il cantautore ribelle. Scena successiva. Riflettori accesi, stadio gremito,imbraccia la chitarra ed emozionato si avvicina al microfono: «Voi mi vedete su un palco, con l’adesione di tanta gente attorno tra gli applausi e pensate che io sia sempre io, in ogni circostanza sicuro di me.