Ilnapolista.it - Edoardo Bennato: «Scazzottata epica nel 77 con i presunti rivoluzionari, figli di papà, che volevano la musica gratis»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Scazzotatanel 77 con idi, chela»Stasera – mercoledì 19 febbraio – in prima serata su Raiuno va in onda il documentario “. Sono solo canzonette”. Il Fatto quotidiano, con Stefano Mannucci, intervista il cantante napoletano che ha 78 anni.L’intervista parte dellaal concetto di Pesaro del 1977.Erano una quindicina, i fazzoletti sulla bocca come banditi del Far West. Sfondarono dentro il Palasport. Gridavano quel ridicolo slogan: ‘, il sistema ti ha comprato’.Pesaro 1977, il suo scontro fisico con gli autoriduttori, caro.Pretendevano la, processavano noi cantautori considerati a sinistra. De Gregori si illudeva di dialogare con questifasulli.