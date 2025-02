Lanazione.it - Edilizia e manifattura, ispettori del lavoro di Arezzo impegnati la settimana scorsa in provincia in una serie di controlli

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 –deldilainin unadinei due settori, a tutela della regolarità dei rapporti die del rispetto delle norme di sicurezza. La situazione più grave è stata riscontrata in un cantiere edile in Valtiberina, attivo per lavori di demolizione: un’ impresa esecutrice con sede legale fuori delladioccupava 3 lavoratori in nero su 3 in organico: verificata sulle banche dati online l’insussistenza di qualsiasi forma di copertura normativa e assicurativa, glidelaretini hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa inerente il cantiere, avendo di gran lunga superato la soglia del 10% dinero prevista dalla normativa.