Quotidiano.net - Edge e Intermarine siglano accordo per innovazione nella costruzione navale

, holding di Abu Dhabi Ship Building (Adsb), società che operaprogettazione,, riparazione, manutenzione di navi militari e commerciali ha siglato un protocollo d'intesa con, società del gruppo Immsi che operaprogettazione e produzione di navi cacciamine. L'pone le basi per future collaborazioni e mira a creare nuove opportunità commerciali nei mercati locali e internazionali attraverso soluzioni tecnologiche avanzate. Il memorandum, firmato da David Massey, amministratore delegato di Adsb, e da Livio Corghi, amministratore delegato di, nel corso della terza giornata dell'international defence exhibition and conference, in corso ad Abu Dhabi. "Questosegna un passo importante nel rafforzamento delle capacità di Adsb attraverso partnership strategiche", afferma Massey.