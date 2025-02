Liberoquotidiano.it - "Ecco perché Achille Lauro mi stava sul ca***": bomba-Tony Effe, cosa è successo dietro le quinte

A spulciareledi Sanremo ci pensano Le Iene. Il programma in onda martedì 18 febbraio su Italia 1 ha seguitodurante i cinque giorni di kermesse. Di lui hanno mostrato la quotidianità, la famiglia e anche il rapporto che vanta con alcuni suoi colleghi. In particolare con. L'artista romano ha raggiuntoe l'inviato Nicolò De Devitiis. A luiha svelato un retroscena sul loro passato: "Siamo ex nemici e adesso invece siamo diventati amici. All'inizio dico la verità - ammette-, tra noi c'erano un po' di attriti, ma eravamo un po'. ragazzini. Poi già dalle prime scaramucce era quello che misul ca**o ma che comunque stimavo". Quello diè stato anche "il primo concerto a cui ho assistito in vita mia. Non penso nemmeno di avergli mai detto questa".