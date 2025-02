Liberoquotidiano.it - "Ecco il vero obiettivo di Trump": Cottarelli spiazza Del Debbio in tv | Video

"Ildiè staccare la Russia dalla Cina": l'economista Carlo, ospite di Paolo Dela 4 di Sera, lo ha detto a proposito delle ultime dichiarazioni del presidente americano contro l'Ucraina e il suo leader Volodymyr Zelensky. "La vera sfida nei prossimi decenni - ha proseguitonel suo intervento - è quella tra Usa e Cina. E' la prima volta dalla seconda guerra mondiale che non abbiamo più un solo paese egemone, gli Stati Uniti, perché all'epoca neanche l'Unione sovietica poteva competere in termini economici con gli Usa. Ne abbiamo due, abbiamo due galli in un pollaio". Secondo l'economista. "la Cina, che economicamente è anche più grande, ha una debolezza rispetto agli Usa, l'arsenale nucleare. E chi ce l'ha quell'arsenale nucleare che può essere dato alla Cina? La Russia.