Ilrestodelcarlino.it - Ecco finalmente i nomi dei carri che animeranno la grande festa

Sono statiresi noti ideiallegorici cheil Carnevale Sambenedettese nei pomeriggi di domenica 2 e martedì 4 marzo. Dopo diverse riunioni tra i soci dell’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, è stata ufficializzata la selezione delle quattro creazioni che stanno prendendo forma all’interno del capannone temporaneo sorto dietro l’Istituto Professionale Guastaferro di viale dello Sport a San Benedetto. Iin gara saranno: L’ultimo ghiacciaio, Come se sona se balla, Alice e il carnevale delle meraviglie e Il treno dei desideri. Non mancheranno poi gli ospiti, vale a dire iprovenienti da fuori dei confini comunali. Da Castignano arriveranno tre– Siamo in un mare di guai, Looney Talsi e I minions – mentre altri tre giungeranno da Ripaberarda, Castel di Lama e Comunanza.