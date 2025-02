Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa gli accadrà a San Siro": Fabio Capello, una profezia (terribile) su Theo Hernandez

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una simulazione costata il secondo giallo e, minuti più in avanti, anche l'eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord. Il rosso dipesa, tanto, e sui social, dopo l'uscita dall'Europa, è divampata forte la rabbia dei tifosi. Ora c'è chi parla di rinnovo impossibile e di un addio che sembra alle porte. Negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore rossoneroci è andato giù durissimo: "In campo a livello internazionale non puoi permetterti delle cose del genere — le sue parole — Già è più difficile, poi fai due sciocchezze così. Sono delle sciocchezze e adesso sarà difficile per lui giocare a San, la sua espulsione è stata molto pesante perché il Milan stava dominando. Non è felice nessuno. Perché lui non è sereno da tempo? È una domanda giusta: è così passivo in tante partite, senza vigore.