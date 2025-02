Ilrestodelcarlino.it - Eccesso di velocità. Multati 110 automobilisti in soli cinque giorni. Ecco le vie ai ’raggi x’

Sono stati ben 110 glisanzionati inper superamento dei limiti didurante i controlli mirati effettuati dalla Polizia locale di Modena nell’ambito della Campagna per la sicurezza stradale per contrastare una delle infrazioni più diffuse ma anche più pericolose. L’eccessiva, infatti, insieme ai comportamenti distratti alla guida è una delle principali concause di sinistri. Le verifiche sugli eccessi disi sono svolte sulla viabilità urbana, da lunedì 10 a venerdì 15 febbraio, attraverso rilevazioni con strumentazioni mobili (quali radar e telelaser) precedute da segnaletica informativa, con particolare attenzione alle vie in cui sono state riscontrate ripetute segnalazioni attraverso Rilfedeur, il servizio che permette ai cittadini di inviare notifiche geolocalizzate via web o attraverso app.