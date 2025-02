.com - Eccellenza / L’Urbania fuori dalla Coppa, il Chiesanuova vince il recupero ad Urbino

Leggi su .com

Mercoledì nero per Urbania ed, la prima eliminataItalia, la seconda sconfitta in casa (0-2) dagli uomini di MobiliVALLESINA, 19 febbraio 2025 – EsceItaliache perde in casa 0-2 nella fase degli ottavi contro il Sansepolcro dopo essere stata sconfitta anche nella gara d’andata in Umbria per 1-o.URBANIA: Stafoggia, Sema, Scarcella, Dal Compare, Cannoni, Paoli, Bicchiarelli, Carnesecchi, Rivi, Sarli, Nunez. Allenatore: Simone Lilli.SANSEPOLCRO: Vaccarecci, Lorenzoni, Del Siena, Gorini, Adreani, Petrucci, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Pasquali, Mariotti. Allenatore: Antonio Armillei.ARBITRO: Ventrone di RomaRETI: 37’pt Pasquali, 60? MariottiIldi campionato invece tra, gara ripresa dal 34? quando giorni fa era stata sospesa per nebbia sullo 0-1 con gol su rigore di Mongiello, ha visto gli uomini di Mobili confermare il vantaggio,re per 0-2 (Canavessio) e rilanciarsi nella zona alta della classifica.