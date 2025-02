Biccy.it - È virale il video del coreografo di Gaia che scandisce il tempo a modo suo

Ultima in classifica (per buona pace di Davide Maggio) ma al primo posto nei nostri cuori per quanto riguarda la coreografia., infatti, è stata l’unica a portare una coreografia sul palco del Teatro Ariston insieme a quattro ballerini. Lo avrebbe fatto anche Marcella Bella (ma dubito che alzare le braccia mimando la forza di una donna tosta e intraprendente possa essere considerata coreografia in senso stretto). Ad ogni, su TikTok in questi giorni è diventatoildel suo, Carlos Díaz Gandía, che nel backstage delclip di Chiamo Io Chiami Tu ha scandito ilsuo. “Shom sha sha kaka kom ka tikita tikita tikita tikita tikita shom kaka komba, sha e bom takata tikibom takata ta bom ah eh eh eh sha, ka bom tikita tikibom ka ka go hha a camera camera camera!”.