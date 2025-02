Cultweb.it - È vero che il Papa non può morire in ospedale? Facciamo chiarezza

In queste ore difficili per la Santa Sede, caratterizzate dal ricodelper una bronchite prima, diventata poi una grave polmonite bilaterale, sono tante le notizie che circolano, molte delle quali legate a un possibile decesso del pontefice. Detto che al momento le sue condizioni sono stabili, se non in lieve miglioramento, c’è una credenza secondo cui il Santo Padre non possain. Anzi, lo spostamento in Vaticano sarebbe proprio il primo indizio di morte vicina. In realtà, non esiste alcuna norma ufficiale, ma si parla piuttosto di una tradizione. Nella storia moderna, infatti, i Papi hanno sempre trascorso i loro ultimi momenti all’interno delle mura apostoliche. Questa prassi risponde più a motivi simbolici e logistici che a regole scritte.Quando unsi ammala gravemente, le cure mediche vengono garantite all’interno del Vaticano, nel Palazzo Apostolico o presso la struttura sanitaria vaticana più vicina.