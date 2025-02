Ilfattoquotidiano.it - “È uno chi si tuffa sempre”. “Da anni fa così, dispiace per il Milan, ma lui se lo merita”: Capello e Boban asfaltano Theo Hernandez

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Negli studi di Sky Sport due grandi ex rossoneri hanno pochi dubbi: per Fabioe Zvonimirc’è un grande colpevole dietro l’eliminazione deldalla Champions League. E si chiama. Certo, la squadra di Conceicao ha anche altri demeriti. E soprattuttocritica duramente il lavoro fatto in questa stagione da parte della società. Ma, analizzando la partita di ritorno contro il Feyenoord a San Siro,concordano nel sostenere che fino alla folle simulazione diilera in totale controllo del match e stavando la qualificazione agli ottavi.“Il rosso è giusto.è uno che sie si buttae stavolta ha trovato un arbitro giusto e severo che l’ha ammonito per la seconda volta”, ha detto Fabionel post partita di Sky, discutendo con Zlatan Ibrahimovic.