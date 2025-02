Laverita.info - E saltano pure le follie verdi anti agricoltura

Leggi su Laverita.info

Oggi viene presentato il piano che archivia in parte Green deal e Farm to fork. Ma le associazioni di settore temono l’accorpamento di Pac e fondi di coesione per risparmiare: la scelta penalizzerebbe i contadini. Intanto l’Oms continua a fare la guerra al vino.