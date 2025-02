News.robadadonne.it - “È morto il Papa”: l’allarme e la risposta del Vaticano alla “falsa notizia”

Un’ondata dirme ha attraversato i social media con la diffusione di unasecondo cui ilsarebbe deceduto. Tuttavia, fonti ufficiali hanno prontamente smentito la voce, ribadendo che si tratta di una.“Le informazioni le diamo con regolarità, le fake news si commentano da sole”, hanno replicato dSala Stampa del Vatican. La bufala secondo cuiFrancesco sarebbe già, hanno poi fatto sapere, complica il lavoro degli addetticomunicazione, e sarebbebase del ritardo del bollettino medico delodierno, che sintetizza in modo lapidario:Ilha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione.La, che si è rapidamente diffusa online, ha generato preoccupazione tra i fedeli e gli utenti, dimostrando come anche le informazioni sensibili possano essere travisate e amplificate in rete.