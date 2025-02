Lanazione.it - E’ morto Claudio Caponi, figura storica di Confartigianato

Prato, 19 febbraio 2025 – Lutto a Prato per la morte di, 83 anni,di. “Un uomo – lo ricorda l’associazione – che non solo ha segnato un pezzo di storia del mondo, ma che con la sua cultura e capacità critica ha offerto un contributo importante a Prato e non solo, ricoprendo svariate e importanti cariche nell’ambito culturale e socialeImprese Prato ha avuto l’onore di averlo alla guida in qualità di segretario generale dal 2006 al 2008, proveniente dalla lunga esperienza di segretario generale aToscana”. “Nonostante il periodo relativamente breve alla guida dell’associazione provinciale – prosegue la nota –ha saputo dare un impulso decisivo a varie iniziative e soprattutto a un nuovo modo di interpretare, comeImprese Prato, la responsabilità dell’associazione come protagonista, accanto agli altri attori politici, sociali ed economici, delle scelte fondamentali per il futuro della città e del distretto”.