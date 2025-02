Bergamonews.it - E-Brt, prosegue la cantierizzazione di via Moroni: le nuove modifiche alla viabilità

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Proseguono i lavori didel tratto di Via G.nel comune di Bergamo, nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-Brt.In particolare da giovedì 20 febbraio il tratto di viain cui vige attualmente la circolazione a senso unico di marcia verrà ridotta di 270 metri e verrà quindi ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra il negozio di abbigliamento Lazzari G. S.r.l. e il civico 378 di via. Per garantire il regolare flusso del traffico, saranno istituite corsie provvisorie con una larghezza di 3,25 metri. Nella giornata del 20 febbraio, i semafori saranno spenti e la circolazione verrà gestita attraverso movieri.Da giovedì 20 febbraio l’intersezione tra via F. D. Guerrazzi e viasubirà un restringimento di carreggiata al fine di avviare lae procedere con la risoluzione dei sottoservizi.