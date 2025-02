Ecodibergamo.it - E-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino, avanti con i lavori. Nuove modifiche alla viabilità

IL CANTIERE. Proseguono idi cantierizzazione di via Moroni: da giovedì 20 febbraio verrà ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto tra il negozio di abbigliamento Lazzari e il civico 378; dal 24 febbraio l’intersezione tra via Guerrazzi e via Moroni sarà chiusa al transito veicolare e pedonale