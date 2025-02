Liberoquotidiano.it - "È arrivato qull'idiota di Theo Hernandez": chi lo umilia in diretta televisiva

Il risultato che non ti aspetti. Nonostante una squadra piena zeppa di infortuni e un allenatore cambiato prima del doppio confronto europeo, il Feyenoord di Pierre van Hooijdonk, ex attaccante del clubal posto di Brian Priske, è agli ottavi di Champions League dopo l'1-1 di San Siro contro il Milan. "Un'altra serata europea pazzesca”, è stato il commento dell'allenatore ai microfoni di Ziggo Sport. E ancora: “Un Feyenoord malconcio, con così tanti infortuni e sotto per 1-0 dopo mezzo minuto. Poi all'improvviso arriva quell'diHernández ad aiutarci". Un risultato “senza precedenti, fantastico — ha aggiunto — Anche per tutto il club. Nessuno si aspettava questo in un periodo così turbolento. Nessuno". A fare leva sul fatto chesia stato un, anche se non con le stesse parole, è stato anche Zvonimir Boban, un altro che quando deve dire le cose lo fa senza problemi: “Sono cinque anni che (, ndr) fa così — ha detto negli studi di Sky Sport — La seconda ammonizione è assurda.