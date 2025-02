Sport.quotidiano.net - Dura lex sed lex. Un presidente legittimo in Lega. Ora le riforme

Nitti* ?elezione di Ezio Maria Simonelli come nuovodiSerie A ha provocato la reazione del suo predecessore, Casini, che ha chiesto di verificarne la totale autonomia e cioè del "non aver alcun rapporto a qualsiasi titolo con le società associate e o con gli azionisti di queste. Simonelli ha presentato l’autocertificazione come da Statuto (art.14) che prevede che i membri indipendenti del Consiglio didi A prima dell’atto di accettazione della carica, devono dimettersi dalle cariche di amministratori e comunque dalle cariche gestionali ricoperte nelle Società Associate, cosi? come devono interrompere ogni rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, loro controllate, con loro azionisti di riferimento. Il Consiglio diprevede 7 membri di cui 3 indipendenti tra cui il: la nomina di Simonelli è costata molto a quest’ultimo che ha dovuto lasciare tutte le cariche potenzialmente incompatibili con le società del gruppo Fininvest che controlla il Monza Calcio, facendo sicuramente anche un sacrificio economico.