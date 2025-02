Dune 3 | le riprese potrebbero avere inizio quest’estate

Leggi su Cinefilos.it

3: leSembra che Denis Villeneuve stia davvero puntando a girare il terzo capitolo della sua serie di film di successo. Il team, stando a quanto riportato da Deadline, è in pre-produzione e si sta preparando da un po’ di tempo dietro le quinte per cercare di preparare il set per unestivo. Giugno sembra essere troppo presto, ma l’estate è l’obiettivo, a patto che gli elementi chiave vadano al loro posto (disponibilità degli attori, ecc.). Se ciò venisse confermato,3 entrerebbe dunque in produzione ben prima di quanto inizialmente previsto.– Parte Due, interpretato da Timothée Chalamet e Zendaya, ha guadagnato più di 700 milioni di dollari al botteghino mondiale dopo l’uscita dello scorso anno. Siache– Parte Due hanno ottenuto anche la nomination agli Oscar come miglior film, confermando il successo della serie all’interno dell’industria.