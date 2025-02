Ilrestodelcarlino.it - Due serate con "Giusto": "Il riscatto degli invisibili"

Domani e venerdì, alle 21, la scena del Lauro Rossi di Macerata è per "" di Rosario Lisma. "Una storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo, un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati", annunciano dal teatro. "Ho scritto "" – racconta l’artista – con l’intento appassionato di riscattare glidella nostra società contemporanea sempre più competitiva e arrabbiata. Il mio eroe è come un fiore delicato e luminoso in una discarica comica di individualismo sfrenato.è un inno alla gentilezza e all’anticonformismo. È il baluardo dell’uomo buono in un mondo spietato. Ho sempre amato i perdenti, gli incompresi. Per fortuna il teatro mi dà la possibilità di descrivere la realtà e la gioia di ribaltarla".