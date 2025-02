Veneziatoday.it - Due minori e un 23enne indagati per la violenza a un tifoso prima della Venezia-Inter

Due i ragazzi tra i 15 e i 16anni e un, tuttiterrafermana, i responsabili delle cinghiate e i colpi in testa sferrati a unneroazzurro di 29 anni che passeggiava in via Garibaldi il 12 gennaio scorso,partita.L'aggressione per la sciarpa.