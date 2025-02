Lanazione.it - Due eventi speciali per Arezzo Science Lab

, 19 febbraio 2025 – Arriva l’annuncio dei due special event diLab. Ogni anno i Direttori del Festival, Gabriele e Lorenzo Grazi, lanciano il cartellone del Festival lasciando alcuni nomi in incognito, per poi annunciarli durante l’anno, portando sempre dei grandi personaggi del panorama internazionale. Quest’anno erano due gli ospiti segreti, ed è arrivato l’annuncio del Festival che ha svelato ospiti molto importanti che portaranno adun grande valore aggiunto da un punto di vista culturale e scientifico. Il primo sarà il 28 marzo alle ore 21 all’Auditorium Guido d’: il protagonista sarà il Prof. Anton Zeilinger, Premio Nobel per la fisica. Il 2025 è l’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica promosso dalle Nazioni Unite.Lab ha deciso di celebrarlo regalando alla città uno dei più importanti scienziati del mondo.