Biccy.it - Due artisti focosi nei camerini a Sanremo: “Scoperto chi sono”

Leggi su Biccy.it

Continua a far discutere ilGate di. La settimana scorsa sui social si è diffuso un rumor secondo il quale duefamosi avrebbero consumato dietro le quinte del Teatro Ariston estate fatte mille ipotesi diverse per arrivare ai nomi dei protagonisti. Serena Brancale in un’intervista ha dichiarato di non saperne nulla e di non aver sentito nessun rumore sospetto. Il Fatto Quotidiano lunedì ha dato qualche dettaglio in più ed ha svelato che sui telefoni di molti giornalisti presenti aarrivati dei messaggi con il gossip pruriginoso: “Questi messaggi impazzavano sui telefoni di tutti gli addetti ai lavori. Tutto è iniziato quando dei tecnici hanno sentito dei rumori particolari venire da un camerino dove erano dei cantanti“.Raga fermate il gioco:Due cantanti hanno fatto fiki fiki nei?? #20205 #2025 #Fantapic.