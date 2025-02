Droni su Odessamolti senza elettricità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.40 Oltre 500 case e 14 scuole sonocorrente elettrica a Odessa, dopo un massiccio attacco russo connella notte sull'Ucraina meridionale. Su Telegram il sindaco Trukhanov riferisce di almeno un ferito. "Non c'è, acqua e riscaldamento in gran parte dei quartieri residenziali", aggiunge. Colpiti anche un asilo e una clinica pediatrica. Incendi in vari punti della città. Temperatura, -8°C. Molti dei, arrivati dal Mar Nero, sono stati abbattuti.