Agi.it - Droga dall'Albania smistata nei centri Sprar di Roma. Operazione Interpol porta all'arresto di 27 persone

AGI - Laarrivavae veniva stoccata prima della distribuzione in un centrodi. È lo scenario dell'inchiesta dei carabinieri del Comando provinciale diche hato a 27 misure cautelari in carcere firmate dal gip capitolino eseguite in Italia,e Spagna. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, porto di armi da fuoco nonché intestazione fittizia di beni in concorso mediante induzione in errore di pubblici ufficiali. Il provvedimento, che dispone il carcere per 20 indagati e il beneficio dei domiciliari per gli altri 7. Le indagini hanno documentato come un gruppo di origine albanese imsse ingenti quantitativi di marijuana direttamente da Valona (), poi, grazie all'alleanza con organizzazioni di matrice nigeriana, in ambito nazionale ed europeo, con un sistema collaudato ed efficiente che si avvaleva di mezzi di trasporto pubblici.