Quotidiano.net - Draghi Sferzata all’Europa

Leggi su Quotidiano.net

"Dite no al debito comune, dite no al mercato unico, dite no alla creazione del mercato unico dei capitali. Non potete dire di no a tutto. Altrimenti dovete anche ammettere – ed essere coerenti – che non siete in grado di mantenere i valori fondamentali per cui questa Unione è stata creata. Quindi quando mi chiedete "cosa è meglio fare ora", vi dico che non ne ho idea. Ma fate qualcosa". È una vera, quella di Marioal Parlamento europeo, all’European Parliamentary Week 2025 sulle sfide per l’Europa e la sua competitività. Unache arriva dopo i recenti moniti dell’ex premier italiano arrivati nelle ultime settimane a più riprese: tanto che più di un osservatore ha ipotizzato che questo attivismo sia prodromico all’assunzione di un nuovo incarico a livello continentale: per esempio, quello di inviato dell’Ue per i negoziati sull’Ucraina, se non fosse che contro di lui la Russia potrebbe sollevare più di una perplessità.