Vanityfair.it - Dove vendere vestiti usati, sul web ma non solo

Leggi su Vanityfair.it

Avete l'armadio pieno di capi che non indossate e desiderate liberarvene in modo smart e sostenibile? Niente paura, non siete i soli: ecco come trovare una nuova casa ad abiti e accessori ormai dimenticati, guadagnandoci anche qualcosa