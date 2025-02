Oasport.it - Dove vedere Berrettini-Griekspoor oggi in tv, ATP Doha 2025: orario esatto, canale, streaming

All’indomani della netta vittoria su Novak Djokovic, Matteoè chiamato a scendere nuovamente in campo contro Tallonper gli ottavi di finale dell’ATP 500 di. Grazie all’impresa di ieri l’azzurro si ritrova adesso con un tabellone tutto sommato interessante almeno fino ad un eventuale semifinale con il n.1 del seeding Carlos Alcaraz.L’ex finalista di Wimbledon sembra aver trovato finalmente delle ottime sensazioni al servizio e con i colpi da fondo, ma sarà importante confermarsi ad alti livelli anchecontro un avversario che lo ha eliminato proprio due settimane fa a Rotterdam imponendosi al tie-break del terzo set. L’olandese, per raggiungere il secondo turno sul cemento del Qatar, ha sconfitto ieri in due set il tedesco Jan-Lennard Struff.Quello trasarà il quarto match a partire dalle ore 12.