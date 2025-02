Esports247.it - Dota 2, Nikobaby torna sulla scena competitiva

Il giocatore bulgaro, Nikolay “” Nikolov, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nel mondo competitivo di2 con un semplice ma potente messaggio: “LFT”, che in gergo “esportsiano” significa “Looking For Team”. Questo vuol dire cheè alla ricerca di una squadra che voglia puntare sul suo talento per una nuova stagione di2 e sperare di vincere le varie competizioni in programma per questo nuovo anno.L’annuncio non è stato fatto, però, senza una preparazione adeguata. A fine 2024,ha raggiunto i 12.000 MMR (il numero di punti che indica l’abilità del giocatore, un po’ come negli scacchi per intenderci) a novembre, e solo un mese dopo ha superato i 13.000. Infine, il 22 gennaio 2025, ha raggiunto la straordinaria soglia dei 14.000 MMR, un’impresa compiuta in meno di un mese.