Doppio battesimo per la nuova Ferrari lo show a Londra | da oggi parla la pista

Roma, 19 febbraio 2025 – Cronaca di un delirio annunciato. Marco Biagini e Luigi Zironi, i sindaci di Fiorano e Maranello, come Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Anche loro, i primi cittadini, non possono sbagliare: stamattina ci saranno gli occhi del mondo che ama la F1 puntati sul circuito che celebra l’esordio della SF25. Il primo a girare con la Rossasarà il Principe di Monaco, poi Carletto passerà il testimone al Baronetto. Cronaca di un delirio annunciato. Tifosi sparsi per la Terra dei Motori già da ieri. Non che un debutto a Fiorano, su un tracciato da meno di un minuto, offra chissà quale garanzia sul futuro della macchina Rossa: ma qui e ora si fa un pezzetto di storia. Il meteo dovrebbe aiutare:sono previste temperature fra i 2 e i 7 gradi. Non ideali, ma per fortuna viene esclusa la pia.