Doppia scossa in appena 24 secondi: i Campi Flegrei non si placano

In un momento in cui il bradisismo sembrava essersi preso una pausa, è arrivato il promemoria dalla Solfatara, uno dei crateri presente nei, con unaa distanza di24l’una dall’altra.Una guerra di logoramento quella che vede di fronte la potenza inarrestabile della natura con i moti magmatici dei divesi vulcani presenti nella zona flegrea e gli abitanti che in quei luoghi sono nati, vivono e lavorano.La vittoria è scontata, le persone sono sfinite dai continui scuotimenti della terra, ormai sono diverse centinaia le scosse dovute al sollevamenteo del suolo.: notte per strada, la sequenza sismica non dà tregua: due scosse di terremoto in 24Mancano nove giorni al termine del mese di febbraio, dall’inizio dell’anno sono 2292 le scosse di terremoto della zona flegrea.