Leggi su Open.online

«Donaldin unadi». Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina Volodymyr, all’indomani dell’incontro tra la delegazione statunitense e quella, per discutere della pace in Ucraina. Nel discorso pronunciato ierile cinque ore di vertice in Arabia Saudita,ha accusato l’Ucraina di essere parzialmente responsabile della guerra, dato che secondo il presidente repubblicano, Kiev avrebbe potuto stringere un accordo con la Russia per evitare l’invasione. Il tycoon ha anche dichiarato chenon avrebbe il supporto dei suoi cittadini e starebbe bloccando volontariamente le elezioni, che si sarebbero dovute svolgere lo scorso anno se non fosse in corso la guerra. Il gradimento diIl presidente ucraino ha pronunciato un discorso a sua volta, sottolineando le falsità pronunciate dae invitando l’inviato americano per l’Ucraina Keith Kellog a verificare da sé il gradimento che gli ucraini ripongono nel loro presidente.