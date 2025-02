Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’alluvione torna la palestra: "Rinasce la Casa della ginnastica"

La SocietàCastelnovese Asd ha annunciato ieri la conclusione dei lavori di ripristinodi Castelnuovo Rangone. "Grazie a un importante investimento, e al fondamentale sostegno di Itas Assicurazioni e A.mor. srl – si legge nella notasocietà – è stata installata una nuova pedana diartistica per il corpo libero e sostituiti i cubetti di riempimentobuca di atterraggio acrobatica.dello scorso ottobre aveva gravemente danneggiato le attrezzature, mettendo a rischio l’attività sportivasocietà. Determinata a superare questa difficoltà, laCastelnovese ha lavorato instancabilmente per restituire agli atleti uno spazio rinnovato e all’avanguardia. Fondamentale – proseguono dalla stessacastelnovese Asd – l’apporto degli atleti del gruppo diacrobatica e di tutti gli istruttorisocietà che hanno collaborato attivamente per la sistemazione delle attrezzature.