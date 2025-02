Veneziatoday.it - Dopo la rimozione del tumore, l'interno della bocca ricostruito con il tessuto del braccio

Leggi su Veneziatoday.it

Sono servite oltre dieci ore di intervento chirurgico per rimuovere unlingua ead una paziente di 74 anni, e per poi ricostruire il collegamento trae collo con unprelevato dal suo avam. L'operazione, di grande complessità, è stata eseguita in.