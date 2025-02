Quotidiano.net - Dopo il vertice di Riad non tacciono le armi: notte di bombardamenti su Odessa: 160mila persone senza luce, acqua e gas

Roma, 19 febbraio 2025 – Mentre tengono banco le analisi sull’esito e le conseguenze dell’incontro afra le delegazioni di Usa e Russia per discutere del percorso di pace in Ucraina, nellalenon hanno taciuto. In particolare la Russia ha sferrato un attacco sudove migliaia disono rimasteelettricità.