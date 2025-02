Ravennatoday.it - Dopo i timori sul futuro cambio di proprietà alla Borgwarner: arriva un fondo di investimento

Leggi su Ravennatoday.it

In un contesto complesso per le aziende del territorio, tra vertenze come quella della Lafert di Fusignano e gli scioperi per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici,una buona notizia per ladi Santa Maria in Fabriago, nel Comune di Lugo. L'azienda lavora nel settore.