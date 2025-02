Ilrestodelcarlino.it - Donne malate di tumore. Un aiuto dalla pet therapy

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rucola, Gilda, Aria, Speedy e Terence sono ’medici’ molto particolari che, ieri mattina, hanno preso servizio presso il reparto di Ginecologia oncologica del Sant’Orsola. Non indossano il camice ma un morbido pelo e il loro obiettivo è quello di favorire il benessere dellein cura per unginecologico. Sono cinque cani (due shih tzu, un amstaff, un jack russell e un meticcio) opportunamente addestrati e coadiuvati da operatori esperti che ogni martedì mattina per due ore faranno visita alle pazienti del reparto. Questi incontri sono resi possibili dal progetto di pet, finanziato da Loto Odv e realizzato in collaborazione con l’associazione ChiaraMilla che lavora secondo linee guida nazionali e normative regionali vigenti. Il progetto ha trovato il convinto sostegno del professor Pierandrea De Iaco, direttore del reparto e del suo staff, che ha accolto la possibilità di estendere anche allecon diagnosi di tumori ginecologici i vantaggi degli interventi assistiti con animali.