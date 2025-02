Donne e Sport il talento in mostra | così Milano si avvicina alle Olimpiadi Invernali del 2026

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 febbraio 2025 – Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni; da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono solo alcune delle protagoniste ritratte dal fotografo Gerald Bruneau per la“Una vita per lo. Volti e conquiste delle 100esperte” presentata in anteprima in Sala Alessi a Palazzo Marino. Una gria che racconta storie intrise di valori forti che ci parlano di una incrollabile passione per lo. L’evento, moderato da Valeria Ciardiello, giornalistaiva e conduttrice televisiva, è stato aperto dagli interventi istituzionali di Giuseppe Sala, Sindaco di, Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer di FondazioneCortinae Charlotte Groppo, Responsabile per l’uguaglianza di genere, la diversità e l’inclusione del Comitato Olimpico Internazionale.