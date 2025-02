Ilgiorno.it - Donne e Manzoni, un boom: "La sinergia funziona"

Sono stati quasi quattromila i visitatori complessivi della mostra “Ledi Casa”, allestita negli spazio della Fondazione Cosway di via Gorini 10 dal 15 novembre al 26 gennaio scorso. Un successo. Di questi quattromila circa ottocento sono stati studenti, con trentanove classi delle scuole elementari, medie e superiori. Tutti gli ospiti hanno potuto scoprire il volto più umano di, indagando le figure femminili che hanno popolato il suo mondo e quello dei suoi libri. L’affluenza è stata costante nel corso dei trentatrè giorni di apertura al pubblico, con visitatori in arrivo da tutta la Lombardia e non solo. "La missione che Maria ci ha assegnato vede in primis l’educazione e quindi penso che il successo di questa terza mostra che ha visto un fortissimo coinvolgimento delle giovani generazioni sia qualcosa di cui Maria sarebbe contenta – ha commentato il presidente della Fondazione Cosway, Francesco Chiodaroli -.