Donne criminali e pugili fuorilegge | l’altra Londra vittoriana di Steven Knight

Roma, 19 febbraio 2025 Mentre il tanto atteso film di 'Peaky Blinders' potrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell'anno, per chi sente nostalgia delle atmosfere e dei personaggi creati dalla penna dic'è una soluzione. Si chiama 'A Thousand Blows' e sarà disponibile dal 21 febbraio su Disney+. Questa volta, dalla Birmingham dei primi del Novecento, lo sceneggiatore sposta l'azione alladel 1880. Più precisamente nell'East End del periodo vittoriano. È lì che si ritrovano Hezekiah (Malachi Kirby) e Alec (Francis Lovehall), due migliori amici appena arrivati dalla Giamaica con qualche moneta in tasca e tanti sogni da realizzare. Ma la città offre subito loro il suo benvenuto: nessuno vuole affittare alla coppia una stanza a causa del colore della loro pelle. Per sopravvivere si ritrovano invischiati nella scena criminale londinese legata agli incontri clandestini di pugilato a mani nude.