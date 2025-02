Ilfattoquotidiano.it - Donna precipita dal balcone di casa a Marsala, fermato il figlio con l’accusa di omicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un giovane è statodai carabinieri della compagnia di(Trapani) perché sospettato di essere l’autore dell’della madre. Laè morta dopo essereta, mercoledì mattina, da undiin via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. L’ipotesi degli inquirenti è che potrebbe essere caduta perché spinta dal. Per diverse ore il giovane è stato interrogato, poi il fermo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono coordinati dal capo della Procura di, Fernando Asaro, insieme a due sostituti. Sul fermo si dovrà pronunciare, nelle prossime ore, il giudice per le indagini preliminari.L'articolodaldiilcondiproviene da Il Fatto Quotidiano.