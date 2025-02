Ilfogliettone.it - Donna precipita dal balcone a Marsala: fermato il figlio per omicidio

Tragedia a, in provincia di Trapani, dove unaè morta dopo essereta daldella sua abitazione in via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. In un primo momento, l’episodio era stato considerato un tragico incidente domestico, ma le successive indagini dei carabinieri hanno portato a una svolta drammatica: ildella vittima è statocon l’accusa di.Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo di, Fernando Asaro, insieme a due sostituti, hanno sottoposto il giovane a un lungo interrogatorio. Dopo ore di domande e accertamenti, è scattato il fermo giudiziario. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, mentre il giudice per le indagini preliminari (Gip) dovrà pronunciarsi nelle prossime ore sulla convalida del fermo.