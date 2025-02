Ilgiorno.it - Donna investita e uccisa da un treno a Gera Lario: circolazione interrotta tra Delebio e Colico

Unaha perso la vita mercoledì mattina attorno alle 8.30 dopo essere statada untra, all’altezza di, della linea Tirano-Milano. Non è ancora chiaro se la 27enne abbia compiuto un gesto estremo o sia stataaccidentalmente, di certo è morta subito dopo l’impatto con il2817 partito da Tirano alle 7 e diretto a Milano Centrale. Saranno i carabinieri di Menaggio a stabilirlo. Laferroviaria traè statacon evidenti disagi per i pendolari mentre è stato approntato un servizio navetta tra le stazioni di Morbegno e. Diverse corse sono state modificate o cancellate. L’elenco nel dettaglio: 10317 (Sondrio 07:47 – Lecco 09:45) termina astraordinario 73676 (09:12 – Sondrio 09:57) effettua tutte le fermate intermedie 2819 (Sondrio 08:41 – Milano Centrale 10:40) parte da10319 (Sondrio 08:47 – Lecco 10:45) non effettua il percorso tra le stazioni di10314 (Lecco 08:15 – Sondrio 10:10) non effettua il percorso tra le stazioni di10318 (Lecco 10:15 – Sondrio 12:10) cancellato 2814 (Milano Centrale 07:20 – Tirano 09:52) non effettua il percorso tra le stazioni die Sondrio