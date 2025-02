It.newsner.com - Donna che diceva di essere Madeleine McCann rivela esito DNA

Julia Wendell, unapolacca di 23 anni, ha fatto notizia in tutto il mondo nel 2023 dopo aver affermato di, la bambina britannica misteriosamente scomparsa da un resort portoghese nel 2007.Le sue scioccanti affermazioni hanno scatenato un’enorme polemica, con molti che hanno liquidato le sue affermazioni come una bufala.Ma ora il caso ha preso un’altra piega drammatica.Utilizzando l’account @Iam, Julia ha chiesto aiuto, in particolare chiedendo di parlare con i genitori di Maddie, Kate e Gerry.Ha indicato le presunte somiglianze fisiche come prova ed è persino apparsa al Dr. Phil per condividere la sua storia. Tuttavia, dopo aver subito un forte contraccolpo – comprese minacce di morte – ha successivamente ritrattato le sue affermazioni e si è scusata con i