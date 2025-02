Lettera43.it - Donald Trump accusa l’Ucraina di essere responsabile dell’invasione russa

Martedì sera, durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago,ha criticato duramente Volodymyr Zelenskyy, dicendosi «deluso» del fatto che il leader ucraino si sia lamentato dell’esclusione di Kyiv dai colloqui tra Stati Uniti e Russia sulla guerra. «Sono molto deluso, ho sentito che sono arrabbiati per non avere un posto ai colloqui, ndr», ha detto, suggerendo che Kyiv avrebbe potuto «fare un accordo» per evitare l’invasione. Il presidente americano ha inoltre affermato che Vladimir Putin non avrebbe attaccatose lui fosse stato presidente nel 2022, perché sarebbe stato in grado di portare le parti a concludere un accordo in cui gli ucraini «avrebbero avuto quasi tutto il territorio e nessuno avrebbe ucciso». Non è chiaro cosa intendesse con «quasi tutto» il territorio.