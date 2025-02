Lanazione.it - Domenica torna il Carnevale di Vaiano in piazza

Un altroin, con tanto divertimento assicurato, per grandi e piccini. I riflettori sullo storicovaianese, giunto alla 41esima edizione, si riaccendonopomeriggio, per la prima delle due giornate di festa (la seconda sarà2 marzo). "Restiamo inanche quest’anno – spiega Franco Mengoni dell’associazionedi– per non andare ad incidere sulla viabilità, quindi anche per quest’anno i carri non sfileranno". Lo scorso anno la prima edizione fu interamente indel Comune, visto che la viabilità del centro diera stata stravolta dal nubifragio di novembre. Quest’anno si ripete la stessa formula, quindi, senza la tradizionale sfilata dei carri nelle vie centrali e l’orario è dalle 14.30 alle 18.30. "Inad accogliere famiglie e ragazzi ci saranno due carri – continua Franco Mengoni – animazione per i più piccoli, con trampolieri ed acrobati e degli allestimenti gonfiabili divertenti.