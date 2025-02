Movieplayer.it - Doctor Who a rischio cancellazione per le storie troppo woke? Ncuti Gatwa vicino al licenziamento

La storia serie inglese nell'occhio del ciclone per via delle stroncature delle nuove storyline e per le critiche dei fan che accusano lo show di essere diventato, il protagonista starebbe pensando di licenziarsi. La longevità non è sempre garanzia di apprezzamento. Nonostante il suo passato glorioso,Who sarebbe oggi astop per cinque anni dopo la pioggia di critiche per le nuove storyline, accusate di essere. Secondo il Sun l'interprete della nuova incarnazione dello storico dottore,, starebbe addirittura pensando di mollare tutto e licenziarsi dallo show. "non vuole essere legato alla serie ancora a lungo e ha intenzione di trasferirsi a Los Angeles con diversi progetti di Hollywood a sua disposizione" si legge. "Il suo team vede molte reazioni negative da parte dei fan della serie, .