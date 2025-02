Modenatoday.it - "Docenti e ATA sempre più precari", Uil Scuola rilancia l'allarme

Leggi su Modenatoday.it

"In otto anni, ilato tra iè quasi raddoppiato, con picchi allarmanti nel sostegno. Situazione critica anche per il personale ATA, mentre si annunciano nuovi tagli per il 2026". Un'analisi basata sul dossier nazionale UILRUA mette in luce la crescita delato nella.